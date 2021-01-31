Еще один экс-премьер Косово поддержал идею референдума об объединении самопровозглашенной республики с Албанией

Экс-глава косовского «правительства», лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти выступил за проведение референдума об объединении самопровозглашенной республики и Албании. «Мы хотим получить право на референдум, но не считаем, что насилие является путем к объединению. Результат референдума необходимо уважать», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Курти подчеркнул, что Косово «должно получить право на объединение с Албанией мирным путем – посредством референдума», а после этого, как считает экс-«премьер», «третья балканская война не должна начаться ни в коем случае».

Стоит отметить, что ранее другой бывший косовский «премьер», лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай также выразил намерение провести референдум об объединении Косово и Албании. Президент Сербии Александр Вучич назвал эти заявления угрозой не только Сербии, но и всему региону, Европе и остальному миру. Он напомнил, что Харадинай стремится стать новым «президентом» Косово, и если он добьется этого с помощью голосов партии «Самоопределение», то может возникнуть очень неблагоприятная ситуация, когда «правительство» и «президент» Косово будут стремиться к объединению с Албанией.

Напомним, что парламентские выборы в Косово должны состояться 14 февраля. При этом «Верховный суд» в Приштине оставил в силе предыдущие постановления, согласно которым Курти не может баллотироваться в депутаты парламента самопровозглашенной республики ввиду его предыдущих судимостей.

По данным исследования общественного мнения, партию Курти поддерживает 44% жителей края. Это в два раза выше рейтингов другой крупнейшей политической силы самопровозглашенной республики – Демократической партии Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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