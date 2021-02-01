Сербский вице-премьер: Белград не согласится войти в ЕС в обмен на признание независимости Косово

Сербии недостаточно членства в Евросоюзе в обмен на признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии, министр сельского хозяйства Бранислав Hедимович.

«O возможном статусе Косово мы можем разговаривать только под условием поиска компромиссного решения. В противном случае, всего остального, в том числе и возможного членства в Евросоюзе, Сербии недостаточно», – подчеркнул он.

Hедимович считает, что в связи с жесткой позицией Сербии по косовскому вопросу администрация нового президента США продолжит давление на лидера Сербии Александра Вучича.

«Это давление никогда не прекращалось. Оно сильно и постоянно, президент Сербии это знает. Вместе с тем, Сербия уже не та, что была десять лет назад. Именно под руководством Вучича мы вернули стране репутацию и силу», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, международное сообщество понимает, что Сербия приказам не подчиняется.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.01.21

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