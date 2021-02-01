Президент Сербии обсудит косовскую проблему в Париже

Сегодня в Париже президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основными темами встречи станут урегулирование отношений Белграда и Приштины, а также евроинтеграция Сербии, передает «Балканист.ру».

Накануне переговоров президент Сербии отметил, что Франция станет председателем ЕС в первой половине 2022 года, и к этому времени Париж попытается достичь определенных результатов. «Учитывая ситуацию на Западных Балканах, это будет совсем непросто, но я буду предельно честен, и намерен открыто говорить на эту тему с президентом Франции. Что же касается европейской интеграции, то я думаю, что важно перейти к так называемой новой методологии, чтобы открыть еще больше возможностей. Для этого нам предстоит сделать многое, и прогрессировать следует быстрее», – отметил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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