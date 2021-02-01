«Благодаря нашему вечному союзнику…» Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Сегодня состоялось официальное подписание соглашения об установлении дипломатических отношений самопровозглашенной республики Косово и Государства Израиль. Церемония с участием главы МИД Израиля Габи Ашкенази и «министра иностранных дел и диаспоры» самопровозглашенной республики Мелизы Харадинай-Стубла прошла в виртуальном формате, передает «Балканист.ру».

«Признание со стороны Израиля – одно из величайших достижений Республики Косово. Оно стало возможным благодаря нашему вечному союзнику – Соединенным Штатам Америки. Этот очень важный для нас момент: мы увековечили давнюю дружбу между нашими народами, установив дипломатические отношения», – заявила Харадинай-Стубла.

Договоренности об установлении дипломатических отношений были достигнуты в сентябре 2020 года. Тогда президент США Дональд Трамп после двух дней переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и «премьер-министром» Косово Авдуллой Хоти объявил, что официальный Белград перенесет свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а Приштина установит дипломатические отношения с Израилем.

В рамках соглашения самопровозглашенная республика Косово должна признать ливанскую военную группировку «Хезболла» террористической организацией и начать процесс «возвращения еврейской собственности, разграбленной во время Холокоста». Предполагается, что для размещения посольства Косово в Иерусалиме будет выделено специальное здание, которое должно открыться через несколько недель. Израиль пока не собирается открывать диппредставительство в Приштине: страна просто назначит посла. Государство Израиль воздерживалось от признания Косово с 2008 года ради поддержания отношений с Сербией, а также из опасений, что такое признание создаст прецедент для требований палестинцев.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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