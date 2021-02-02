«Мы недовольны»: президент Сербии прокомментировал дипотношения Израиля и Косово

Белград недоволен установлением дипломатических отношений между Израилем и самопровозглашенной республикой Косово, но это было ожидаемо в условиях давления, которое оказывали США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, находящийся с официальным визитом в Париже.

«Это ожидаемо, уже шесть месяцев. Мы боролись и надеялись, поэтому не хотели подписывать это в совместном соглашении с албанцами и американцами, поэтому мы предлагали свой вариант договора, потому что мы не хотели поощрять это. Израиль решил, что Америка для него важнее, это не окажет большого влияния на наши отношения, и мы не довольны этим, но это открывает некоторые другие перспективы, о которых я не хотел бы сейчас говорить. Теперь попробуйте найти одну из мусульманских стран, которая хочет признать независимое Косово. Говорю вам – вы ни одной не найдете», – подчеркнул Вучич, отметив, что Израиль не мог поступить иначе, так как зависит от США, а представитель Госдепа Мэтью Палмер настаивал на этом пункте в соглашении.

По словам президента Сербии, в такой ситуации Белград ожидает от албанских властей самопровозглашенной республики Косово выполнения хотя бы части вашингтонских договоренностей, в том числе по озеру Газиводе.

«Теперь посмотрим, гении, хотите ли делиться с нами энергоресурсами Газиводе, потому что сейчас у нас нет ничего от Газиводе, – ноль. Кроме того, что можем там купаться и снабжать Зубин Поток и немножко Север Косово, у нас там ничего нет. Теперь посмотрим, как вы поделитесь энергоресурсами в соответствии с вашингтонским соглашением и будете ли вы его исполнять. И, самое главное, давайте посмотрим, когда вы войдете в мини-Шенген, и сербы смогут въезжать с любым удостоверением личности, с которым они хотят, и выезжать, а вы больше не будете мешать нам и нашим людям жить в Косово и Метохии, дадите им перемещаться свободно и не отправлять их обратно. Поэтому давайте посмотрим, будете ли вы уважать вашингтонское соглашение. И мы, в соответствии с новыми обстоятельствами, будем строить отношения с еврейским государством», – заявил Вучич.

Комментируя дальнейшие переговоры с Приштиной, президент Сербии сказал, что это вопрос готовности к компромиссу со стороны албанских властей края. «Приштина должна понять, что им не дано Богом получить все, что есть в их фонтанах желаний. Я не вижу в них стремления к компромиссу, ни в партии Курти, ни в партии Харадиная. Кроме желания создать Великую Албанию, я не вижу ничего, что могло бы приблизить нас к диалогу. Мы всегда готовы к разговору и поддерживаем позицию Мирослава Лайчака, но для каждого разговора требуются двое, а второго я не вижу», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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