Турция раскритиковала Косово за установление дипломатических отношений с Израилем

Турецкие власти выступили с осуждением в адрес самопровозглашенной республики Косово за обещание открыть посольство в Иерусалиме. Как считает Анкара, это решение нарушает резолюции Организации Объединенных Наций и международное право.

«Обязательства Косово, о которых идет речь, нарушают международное право, в частности резолюции ООН, принятые по этому вопросу», – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

По его словам, такой шаг Приштины не послужит во благо палестинского народа.Анкара выразила возмущение этим решением, поскольку ее власти считают Иерусалим «красной чертой».

Стоит отметить, что Турция была одной из первых стран, признавших независимость самопровозглашенной республики Косово и поддержавшей ее признание со стороны международного сообщества.

Анкара, Катарина Лане

Анкара. Другие новости 02.02.21

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