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Вторник, 2 февраля 2021, 13:04 мск

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Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы

Фото: официальный сайт президента Сербии

Париж окажет Белграду поддержку в решении косовской проблемы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств подтвердили приверженность курсу на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, в центре внимания переговоров был диалог между Белградом и Приштиной, а также дальнейшее сближение Сербии с Евросоюзом, которое будет проходить по новой «кластерной» методологии, выработанной по инициативе президента Франции.

«Уважаемый Александр, господин президент, спасибо, что вы сегодня в Париже. Знайте, что у вас есть искренний друг во Франции. Рассчитывайте на мою поддержку в стремлении добиться нормальных отношений между Белградом и Приштиной», – сказал Макрон, отметив личный вклад Вучича в развитие сотрудничества Парижа и Белграда.

Со своей стороны президент Сербии поблагодарил французского коллегу за оказанное гостеприимство. «Я хочу сказать, что Франция для нас не только важный партнер, но и традиционный верный друг Сербии. Для нас важен путь в ЕС. Мы – страна с лучшими показателями экономического роста в Европе, и в то же время мы надеемся, что и в 2021 году, располагая инвестициями из Франции, мы сумеем занять лидирующие позиции в Европе», – отметил глава Сербии.

По словам Вучича, достигнута договоренность, что президент Франции посетит Белград в сентябре или октябре для подписания ряда соглашений.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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