Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем

Дипломатическая служба Европейского союза призвала пересмотреть решение об открытии посольства самопровозглашенной республики Косово в Иерусалиме. В ЕС подчеркнули, что Приштина, рассчитывая на членство в Союзе, должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем

«Косово определило интеграцию с ЕС в качестве своего стратегического приоритета. Евросоюз ожидает, что Косово будет действовать в соответствии с этим обязательством, чтобы не подрывать свою европейскую перспективу», – заявили в представительстве ЕС, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Брюссель был против признания Иерусалима столицей Израиля. При этом три государства ЕС уже приняли решения, которые идут вразрез с внешнеполитической линией Союза. В 2019 году в Иерусалиме открыла филиал своего посольства Венгрия. Премьер-министр Румынии заявил, что Бухарест также сделает это в будущем. Чехия открыла в Иерусалиме торговое представительство, а в декабре прошлого года в МИД страны заявили, что в 2021-м направят в иерусалимский офис нескольких дипломатов. Власти Израиля расценили эти шаги как свидетельство признания Иерусалима столицей государства и еврейского народа.

Накануне министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его косовская «коллега» Мелиза Харадинай-Стубла официально установили дипломатические отношения между Израилем и самопровозглашенной республикой.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 02.02.21

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