российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 февраля 2021, 17:43 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербский дипломат: Косово не получит признание независимости от Ватикана

Фото: Reuters

Установление дипломатических отношений между Израилем и Косово не приведет к тому, что Ватикан признает независимость самопровозглашенной республики. Такое мнение высказал бывший посол Сербии в Ватикане Владета Янкович.

«Насколько мне известно, внешнеполитические шаги израильского правительства никоим образом не влияют на внешнеполитические решения Святого Престола», – сказал Янкович агентству Beta.

Ватикан входит в число государств, не признающих объявленную в одностороннем порядке независимость Косово. Приштина долгое время безуспешно пыталась оказать давление на Ватикан, чтобы добиться признания своего суверенитета.

Напомним, 1 февраля Израиль и самопровозглашенная Республика Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Косово взяло на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме. Это соглашение было резко осуждено турецкими властями, как нарушающее права палестинского народа. Евросоюз призвал Косово аннулировать договор под угрозой блокады евроинтеграции.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.02.21

Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем. / Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы. / Турция раскритиковала Косово за установление дипломатических отношений с Израилем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем

Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы

Турция раскритиковала Косово за установление дипломатических отношений с Израилем

«Мы недовольны»: президент Сербии прокомментировал дипотношения Израиля и Косово

«Благодаря нашему вечному союзнику…» Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Президент Сербии обсудит косовскую проблему в Париже

Сербский вице-премьер: Белград не согласится войти в ЕС в обмен на признание независимости Косово

Еще один экс-премьер Косово поддержал идею референдума об объединении самопровозглашенной республики с Албанией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,