Сербский дипломат: Косово не получит признание независимости от Ватикана

Установление дипломатических отношений между Израилем и Косово не приведет к тому, что Ватикан признает независимость самопровозглашенной республики. Такое мнение высказал бывший посол Сербии в Ватикане Владета Янкович.

«Насколько мне известно, внешнеполитические шаги израильского правительства никоим образом не влияют на внешнеполитические решения Святого Престола», – сказал Янкович агентству Beta.

Ватикан входит в число государств, не признающих объявленную в одностороннем порядке независимость Косово. Приштина долгое время безуспешно пыталась оказать давление на Ватикан, чтобы добиться признания своего суверенитета.

Напомним, 1 февраля Израиль и самопровозглашенная Республика Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Косово взяло на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме. Это соглашение было резко осуждено турецкими властями, как нарушающее права палестинского народа. Евросоюз призвал Косово аннулировать договор под угрозой блокады евроинтеграции.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.02.21

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