Правительство Сербии профинансирует проекты по решению проблемы грязного воздуха

Министерство экологии и защиты окружающей среды Сербии выделит муниципалитетам около 3,5 млн евро на решение проблемы загрязнения воздуха. Как сообщила глава ведомства Ирена Вуйович, планируется организовать три тендера, в том числе на реконструкцию устаревших котельных и озеленение.

«Мы устроим три тендера. Один из них предполагает реконструкцию старых котельных, второй будет направлен на озеленение, а третий поддержит совместные проекты, финансирование которых будет частично осуществляться из индивидуальных источников средств. Борьба за чистый воздух – один из приоритетов нашего министерства, нам важно включить в неё органы местного самоуправления и мотивировать их на поиск скорейшего решения проблемы. Срок подачи заявок до 16 февраля этого года», – уточнила Вуйович.

Стоит отметить, что одной из причин загрязнения воздуха является массовое использование дров и угля для отопления в зимний период. В последние годы Сербия активно реконструирует муниципальные системы отопления, переводя их на газ.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что газификация Сербии, которая стала возможной после строительства сербской нитки «Турецкого потока», поможет решить проблему с загрязнением воздуха. Кроме того, большое внимание экологическому фактору уделяется при строительстве новых объектов промышленности, к которым предъявляются европейские стандарты для защиты окружающей среды.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.02.21

Сербский дипломат: Косово не получит признание независимости от Ватикана. / Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем. / Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»