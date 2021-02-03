Путин и Вучич договорились: Россия поможет Сербии с вакциной от коронавируса

Российские специалисты помогут наладить выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе телефонных переговоров между лидерами государств Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Речь шла также о двустороннем сотрудничестве в экономике и военно-технической сфере.

Сербия вышла в лидеры региона по вакцинации населения от коронавируса благодаря российскому «Спутнику V», сообщил Вучич, поблагодарив российского коллегу за поставки вакцины. Как сообщает «Балканист.ру», сербский лидер попросил главу российского государства ускорить поставку новых партий вакцины.

Кроме того, президенты достигли договоренности об организации производства в Сербии российской вакцины с помощью специалистов из РФ.

Говоря о ситуации на Балканах, сербский лидер поблагодарил Путина за твердую личную позицию в отношении суверенитета Сербии, а также поддержку в решении косовской проблемы. «Россия понимает наши усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Она ценит готовность Сербии к диалогу и компромиссу как к единственному способу решения текущих вопросов», – сказал Вучич, выразив уверенность, что странам предстоят годы отличных отношений.

Издание отмечает, что в ходе переговоров стороны отметили укрепление дружбы двух государств и достижение высокой степени взаимопонимания за время пандемии. По словам Вучича, Белград и дальше будет развивать отношения с Москвой, укрепляя экономическое и стратегическое сотрудничество. В частности, сербский лидер отдельно остановился на вопросах увеличения товарооборота, завершения текущих и инициирования новых совместных энергетических и инфраструктурных проектов, продвижению в области технологического развития, инноваций и военно-технического взаимодействия.

«Я очень доволен результатами искреннего, сердечного и дружеского разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сотрудничество России и Сербии развивается по всем фронтам. Нам предстоят годы отличных отношений Сербии и России», – сказал сербский лидер по итогам разговора с президентом РФ.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 03.02.21

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