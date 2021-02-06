Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии начнется к концу года. Об этом заявил глава государства Александр Вучич. «На данный момент у нас нет производственных мощностей для производства «Спутника V», но мы будем их создавать. Неважно сколько это будет стоить, мы готовы инвестировать», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Вучич отметил, что Белград стремится к производству препарата не только для собственных нужд, но и для экспорта по всему региону.

Стоит отметить, что к настоящему времени в Сербии вакцинацию прошли более 530 тысяч человек, или около 7,5% населения. Страна занимает четвертое место в мире по темпам вакцинации на 100 человек после Израиля, Великобритании и США.

В рамках государственной программы сербы могут выбирать между американским препаратом Pfizer-BioNTech, китайским Sinopharm и российским «Спутник V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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