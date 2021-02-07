российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 февраля 2021, 18:28 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президента Сербии возмутило поздравление Байдена

Фото: danas.rs

Президент Сербии Александр Вучич жестко прокомментировал поздравление американского лидера Джо Байдена с Днем государственности Сербии (который отмечается 15 февраля) с пожеланием Белграду взаимного признания с самопровозглашенной республикой Косово, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, в своем поздравлении Байден сделал акцент на американской поддержке евроинтеграции Белграда и «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений Сербии и Косово, ориентированного на взаимное признание». Президента Сербии возмутило это «поздравление».

«Это (взаимное признание) не заявлено ни в одном акте какой-либо всемирной организации или в какой-либо резолюции. Были попытки в Вашингтоне навязать этот термин как нечто, что мы должны были принять в качестве окончательного решения, и я уже однажды сказал им, что мы думаем по этому поводу. Мой ответ иным не будет», – заявил Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что «Сретение Господне для нас гораздо важнее, чем пожелания албанцев и американцев». Он указал, что у Сербии тоже есть и желания, и свое видение реальности, которое отличается от американского. «Вся внешнеполитическая инициатива Штатов будет реализовываться в русле взаимного признания. Я должен сказать, что это совсем не приятно», – отметил Вучич, который ранее заявлял, что Белград не признает суверенитет Косово, несмотря на усиливающееся давление со стороны западных государств.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.02.21

Президент Черногории обрушился с обвинениями в адрес Белграда. / Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса. / В Сербии обезврежена крупная преступная группировка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Кандидаты на пост «президента» Косово меряются стажем борьбы против Сербии

«Сербский список» намерен сохранить позиции в косовском «парламенте»

Скандально известный в России албанский олигарх поборется за пост «президента» Косово

Сербский дипломат: Косово не получит признание независимости от Ватикана

Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем

Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы

Турция раскритиковала Косово за установление дипломатических отношений с Израилем

«Мы недовольны»: президент Сербии прокомментировал дипотношения Израиля и Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия, США,