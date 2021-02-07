Президента Сербии возмутило поздравление Байдена

Президент Сербии Александр Вучич жестко прокомментировал поздравление американского лидера Джо Байдена с Днем государственности Сербии (который отмечается 15 февраля) с пожеланием Белграду взаимного признания с самопровозглашенной республикой Косово, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, в своем поздравлении Байден сделал акцент на американской поддержке евроинтеграции Белграда и «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений Сербии и Косово, ориентированного на взаимное признание». Президента Сербии возмутило это «поздравление».

«Это (взаимное признание) не заявлено ни в одном акте какой-либо всемирной организации или в какой-либо резолюции. Были попытки в Вашингтоне навязать этот термин как нечто, что мы должны были принять в качестве окончательного решения, и я уже однажды сказал им, что мы думаем по этому поводу. Мой ответ иным не будет», – заявил Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что «Сретение Господне для нас гораздо важнее, чем пожелания албанцев и американцев». Он указал, что у Сербии тоже есть и желания, и свое видение реальности, которое отличается от американского. «Вся внешнеполитическая инициатива Штатов будет реализовываться в русле взаимного признания. Я должен сказать, что это совсем не приятно», – отметил Вучич, который ранее заявлял, что Белград не признает суверенитет Косово, несмотря на усиливающееся давление со стороны западных государств.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.02.21

Президент Черногории обрушился с обвинениями в адрес Белграда. / Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса. / В Сербии обезврежена крупная преступная группировка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»