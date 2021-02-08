Россия выдворила албанского дипломата

МИД России объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йонида Дрогу. Дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трех суток.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря Посольства России в Тиране», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал «Новый День», в январе 2021 года власти Албании объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Тиране Алексея Кривошеева, обвинив его в нарушении мер по противодействию пандемии коронавируса. В ответ в МИД России заявили, что такой «недружественный шаг не останется без ответа».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.21

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