«Группа граждан» просит открыть консульство Албании в Прешево

«Группа граждан» из общины Прешево, находящейся в составе Сербии, но населенной преимущественно албанцами, обратилась к премьер-министру Албании Эди Раме с просьбой открыть консульство этой страны в этом муниципалитете.

Албанские СМИ общины Прешево сообщают, что в декабре «граждане» написали в посольство Албании в Белграде, а также бывшему министру иностранных дел Генту Цакай, который поддержал идею открытия албанского консульства в Буяноваце – одном из городов муниципалитета.

Комментируя обращение местных албанцев, депутат парламента Сербии от Буяноваца Ненад Митрович обратил внимание, что идея консульства в Прешево показалась ему парадоксальной, учитывая, что у Албании есть посольство в Белграде.

«Я думаю, что политики прикрываются термином «граждане». В Прешево на 28 марта назначены местные выборы, так что все это напоминает мне сбор дешевых политических очков в кампании», – заявил Митрович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.02.21

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