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Среда, 10 февраля 2021, 14:10 мск

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Сербия готовит производственные мощности для выпуска российской вакцины от коронавируса

Институт вирусологии «Торлак» в Белграде может начать фасовку и упаковку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» через два-три месяца. Об этом сообщил секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. По его словам, производство препарата начнется ориентировочно к концу года, но, может быть, и на несколько месяцев раньше.

Джерлек пояснил, что работа «Торлака» по производству «Спутника V» будет состоять из двух этапов. Сначала сербские специалисты будут заниматься наполнением ампул вакциной, которая будет поступать из России. Позднее институт будет самостоятельно производить препарат.

Второй этап предполагает введение в эксплуатацию новых производственных мощностей, и Сербия надеется на помощь России в этом вопросе. Представитель минздрава отметил, «Tорлак» уже располагает одним из двух аппаратов, необходимых для производства вакцины, а второй ведомство планирует купить в ближайшее время.

По его мнению, вложения в производство вакцины – это лучшая инвестиция Сербии в этом году, потому что получать препараты, которые изготавливают другие фармацевтические компании, трудно. При этом Джерлек заявил, что Белград впоследствии сможет экспортировать «Спутник V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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