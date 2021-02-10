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Среда, 10 февраля 2021, 15:19 мск

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В сербских школах начнут изучать основы системы обороны государства

Фото: DPA

Министерство образования Сербии в сотрудничестве с оборонным ведомством реализуют проект для старшеклассников: школьникам предложат изучать систему обороны страны на факультативных уроках, которые будут проходить онлайн и начинаться с исполнения гимна Сербии.

Советница министра обороны Сербии Дуня Симич сообщила, что проект направлен на воспитание патриотизма среди учеников старших классов. «Очень важно, чтобы школьники знали то, как функционирует наша армия, как она устроена, но важно также напомнить им о наших военных традициях и истории», – сказала она.

Подполковник Вооруженных сил Сербии Милан Крсманович со своей стороны пояснил, что уроки будут посвящены десяти теоретическим темам и одной практической. Учебные материалы, в том числе и образовательные фильмы, уже подготовило министерство обороны Сербии.

«Мы направим в школы наших офицеров из местных подразделений, они помогут классным руководителям справиться с этими уроками. Для старшеклассников, которые решают, где будут учиться дальше и могут пойти служить в армию или поступить в военную академию, такие занятия будут очень полезны», – отметил Крсманович.

Ранее стало известно, что в Сербии могут вернуть обязательную службу в армии.

Белград, Катарина Лане

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