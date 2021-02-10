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Среда, 10 февраля 2021, 16:37 мск

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Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik Light

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке облегченной однокомпонентной вакцины против коронавируса Sputnik Light. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на встрече с чешским коллегой Aндреем Бабишем.

Глава правительства Сербии рассказала главе кабмина Чехии, как проходит вакцинация населения в Сербии, какими препаратами страна располагает, и сообщила о планах по совместному производству с Россией вакцины «Спутник V».

«Все, кто принял российскую вакцину «Спутник V», все, кого я знаю, не ощутили негативных последствий. Поэтому я ожидаю, что мы как можно ранее получим большую часть из заказанных нами двух миллионов доз российского препарата», – сказала Брнабич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.02.21

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