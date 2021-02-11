Приштине грозит исламская «заморозка»: арабские государства оценили планы открыть косовское посольство в Иерусалиме

Посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан призвал власти самопровозглашенной республики Косово аннулировать соглашение с Израилем об открытии посольства Приштины в Иерусалиме. «Сам по себе этот акт нарушает принципы, которыми руководствуются арабские страны и весь остальной мир, что подтверждается многочисленными резолюциями ООН, самая известная из них – № 478», – подчеркнул он, отметив, что в такой ситуации Косово может ожидать «заморозка» отношений с исламскими государствами.

«Эти резолюции запрещают государствам перемещать или открывать посольства в Иерусалиме из-за того, что это – оккупированный город. Если некое государство намерено перенести свое посольство или открыть его в Иерусалиме, исламские страны примут определенные меры. Это именно то, что обсуждалось в Каире по поводу намерений Косово», – цитирует «Балканист.ру» палестинского дипломата.

По его словам, что касается возможных санкций со стороны исламских стран, то это будет зависеть от каждого конкретного государства. «Моя задача – предупредить, потому что ни одна страна, кроме США и Гватемалы, не открывала посольства в Иерусалиме. Что касается Косово, то я считаю, что это очень опасно для них и это мешает их усилиям по достижению международного признания. Косово следует учитывать реакцию арабских и исламских стран. Полмиллиона палестинцев живут в Иерусалиме, где косовские власти хотят открыть посольство. Это палестинский город, и тот, кто хочет открыть там посольство, должен спросить мнения у палестинцев. Если я хочу прийти к вам домой, мне придется предупредить вас о визите, в противном случае это будет расцениваться как вторжение», – подчеркнул Hабхан.

Посол призвал косоваров аннулировать соглашение об открытии своего «посольства» на спорной территории. «Пусть они сначала получат международное признание, потому что они еще не являются членами ООН и не должны совершать подобные шаги в данной ситуации. Для них было бы лучше попытаться добиться членства в ООН, чем совершать акт, который, несомненно, усложнит этот процесс. Им следует идти к соглашению с Сербией, а не с Израилем, и решать проблемы дома, а не на Ближнем Востоке», – отметил дипломат.

По его словам, решение приштинских властей его не удивило, «но разозлило». «Они ошибаются, если думают, что, открыв посольство в Иерусалиме и признав Израиль, они многое выиграют. Кто их поддержит? Евросоюз четко сказал – нет. США с новой администрацией в этом тоже не заинтересованы: Байден пересматривает все, что прежние власти совершили против нас. То, что произошло в Вашингтоне, – а именно давление на Сербию и Косово из-за посольства в Иерусалиме, – было чисто политикой Трампа на стороне Израиля. Здесь же признание одной страны – против потери доверия более шестидесяти государств. Все страны-члены Организации исламского сотрудничества негативно отнесутся к этому акту. Если они не откажутся от своих признаний, то обязательно заморозят свои отношения с Приштиной. Весь мир будет смотреть на этот шаг Приштины негативно, потому что это противоречит международному праву и уж точно не дает Приштине транзитную визу в ООН», – пояснил палестинский посол.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.02.21

Черногория снова ввела комендантский час. / Правительство Сербии подготовило новый пакет помощи гражданам и бизнесу. / Сербия – лидер среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»