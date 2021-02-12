Санкции против России и признание Косово: черногорский политик назвал главный позор и унижение своей страны

Отмена санкций против России имеет стратегическое значение для Черногории, но новое правительство страны пока сохраняет политику прежнего кабинета министров. Об этом заявил заместитель председателя черногорского парламента, один из лидеров политического блока «Демократический фронт» Cтрахиня Булаич. По его оценке, страна находится в полной зависимости от ЕС, и в результате принимает такие «позорные» решения, в том числе, о признании независимости Косово.

Политик подчеркнул, что он не разделяет позицию черногорского правительства, которое заявило о том, что санкции против Москвы останутся в силе. «Это правительство медленно продолжает прежнюю политику. Что означают слова чиновника: «Мы не враги России, но санкции остаются в силе»? Это, наверное, только он сам понимает. Санкции не вводят в отношении друзей, они никогда не были проявлением дружбы. Напротив, это враждебный акт, который никоим образом не входит в национальные интересы Черногории. Это чей-то интерес», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Булаич также обратил внимание, что подавляющее большинство жителей Черногории выступает за отмену санкций, которые привели, в том числе, к банкротству ведущего производителя вина, которое поставлялось в Россию. При этом политик выразил уверенность, что зависимая от ЕС позиция Черногории приведет к тому, что в стране и далее будут приниматься непопулярные решения по приказу из Брюсселя.

В числе «приказов» вице-спикер парламента упомянул то обстоятельство, что Демократическая партия социалистов во главе с нынешним президентом страны Мило Джукановичем от лица Черногории признала Косово.

«Признание псевдогосударства Косово и введение санкций против России – это позор и унижение Черногории, величайшее за всю ее историю. Убежден, что такая позиция понятна каждому свободомыслящему человеку, и нет необходимости пояснять ее отдельно. За последние два десятилетия правительство вело Черногорию по пути, который исторически ей претит. Эта Черногория отказалась от себя. Она убежала от своей сущности. Я считаю, что с этим пора покончить. Рассчитываю, что дружеские отношения будут строиться со всеми. Что касается региона, то, в первую очередь, – с наиболее важными, экономически сильными и перспективными партнерами. Конечно, с Сербией», – заключил Булаич.

Как отмечает «Балканист.ру», Сербия остается единственным государством на Балканах, отстаивающим принципы добрососедства и многостороннего сотрудничества. Как неоднократно заявлял ее лидер Александр Вучич, Белград не вводил и не станет вводить санкции против России, не признает суверенитет самопровозглашенной республики Косово, будет строго придерживаться военного нейтралитета, не вступая в НАТО. Вместе с тем евроинтеграция является ключевой целью страны на ближайшие годы.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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