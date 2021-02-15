Россия и Сербия готовят стратегическую программу экономического сотрудничества

В ближайшее время Россия и Сербия готовятся утвердить проект стратегической программы двустороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Заместитель главы правительства РФ подчеркнул, что Москва нацелена на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-сербского взаимодействия. «Рассчитываем, что активное взаимодействие по линии межправкомитета будет способствовать наращиванию двусторонней торговли и реализации целого ряда действующих и перспективных проектов российско-сербского сотрудничества. Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. В этих целях разработан проект российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества. Надеемся, что нам удастся подготовить его к подписанию в самое ближайшее время», – цитирует Борисова ТАСС.

Вице-премьер РФ также отметил, что пандемия коронавируса не могла не отразиться на объемах двусторонней торговли в 2020 году. Так, по данным за январь – ноябрь товарооборот между странами уменьшился на 26,5% в годовом выражении – до $1,7 млрд. Борисов уточнил, что стороны будут стремиться к увеличению товарооборота двух стран до $4 млрд по итогам 2021 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.02.21

Сегодня – День государственности Сербии. / Косовский «парламент» достался радикальным сепаратистам. / Санкции против России и признание Косово: черногорский политик назвал главный позор и унижение своей страны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»