российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 февраля 2021, 15:37 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Вице-премьер РФ подтвердил планы наладить выпуск российской вакцины от коронавируса в Сербии

Фото: Минздрав России

Вице-премьер РФ Юрий Борисов подтвердил планы открыть в Сербии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, реализация этого проекта позволит обеспечить препаратом не только Сербию, но и близлежащие балканские государства.

Такое заявление Борисов сделал в Белграде по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправительственного комитета Ненадом Поповичем.

«Сегодня мы, действительно, рассматриваем возможность поставки (вакцины – ред.) в нужном количестве, заключены соответствующие контракты как готовых изделий. Но пойдем обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы 21 века», – сказал вице-премьер РФ, слова которого цитирует РИА «Новости».

Борисов также отметил, что общая беда с опасным заболеванием открыла для России и Сербии новую страницу возможностей для двустороннего сотрудничества.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.02.21

Россия и Сербия готовят стратегическую программу экономического сотрудничества. / Сегодня – День государственности Сербии. / Косовский «парламент» достался радикальным сепаратистам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Россия и Сербия готовят стратегическую программу экономического сотрудничества

Сегодня – День государственности Сербии

Косовский «парламент» достался радикальным сепаратистам

Белград поможет с вакцинацией врачей Республики Сербской

Приштине грозит исламская «заморозка»: арабские государства оценили планы открыть косовское посольство в Иерусалиме

Республика Сербская подготовилась к вакцинации российским препаратом от коронавируса

Правительство Сербии подготовило новый пакет помощи гражданам и бизнесу

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik Light

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,