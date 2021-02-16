Косовские пограничники сутки блокируют проезд сербским журналистам

Союз журналистов Сербии выступил с протестом по поводу действий пограничной полиции самопровозглашенной республики Косово, сотрудники которой не позволяет съемочной группе программы «Право на завтра» сербского государственного телерадиоканала РТС пересечь границу. Журналисты планировали подготовить материалы для сюжета на тему ограничения административными мерами свободы передвижения и свободы слова.

Редактор «Право на завтра» Светлана Вукмирович подтвердила, что команда РТС находится на административном переходе Яринье с полудня вчерашнего дня. Журналисты вынуждены ожидать решения «министерства иностранных дел» в Приштине.

Примечательно, что власти Косово более двух лет не позволяют Вукмирович вести репортажи из Косово и Метохии, регулярно задерживая ее на пограничных переходах.

«Мы проинформируем международные организации и ассоциации об этом нападении на свободу прессы и напомним, что это уже третий случай за последние три дня, когда власти так называемой республики Косово чинят препятствия журналистам. В день «парламентских» выборов в Косово и Метохии 14 февраля на административном переходе Яринье были задержаны группы регионального телевидения Кралево и телевидения Pink, которым не был разрешен въезд в Косово и Метохию», – говорится в заявлении Союза журналистов Сербии.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 16.02.21

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