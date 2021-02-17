Лидер косовских сепаратистов снова пытается дестабилизировать ситуацию в регионе

Лидер радикального движения «Самоопределение», набравшего наибольшее количество голосов на внеочередных «парламентских» выборах в самопровозглашенной республике Косово, сделал очередное провокационное заявление, в котором указал, что Сербии надо «отдалиться от России и Китая» и «освободиться от Косово».

«Думаю, им нужно отдалиться от Российской Федерации и Китая и постараться сделать это как можно скорее. Я считаю, что Сербия должна освободиться от Косово», – сказал Альбин Курти в интервью брюссельскому Euronews.

Лидер сепаратистов также ждет от Белграда признания независимости Косово, извинений и компенсации за ущерб, нанесенный косовским албанцам в период, когда Югославией руководил Слободан Милошевич.

Отвечая на вопрос, как добиться примирения между косовскими сербами и албанцами, Курти заявил, что в этом нет необходимости, потому что албанцы воевали не с сербами, а с Белградом. «В этом смысле Сербии необходимо смотреть в зеркало, а не на Косово в военный бинокль. И признать нашу независимость. Я думаю, что Сербии нужен сербский Шарль де Голль, который так же, как сказал Шарль де Голль: «Франция прекрасна без Алжира», скажет, что Сербия прекрасна без Косово», – заявил лидер косовских сепаратистов.

Курти подчеркнул, что Косово отказывается от вакцин против коронавируса из Белграда, который закупает препараты в России и Китае, и добавил, что с точки зрения ценностей и интересов «ориентация» косовских албанцев всегда была направлена на Запад.

Курти также заявил, что, если в самопровозглашенной республике будет проведен референдум о присоединении к Албании, он проголосует за. Как пояснил политик, согласно «конституции» Косово не может стать частью Албании, но может объединение может быть в рамках федерации.

Комментируя эти заявления, профессор Приштинского университета, политический аналитик Милязим Красничи подчеркнул, что выдвигать подобные идеи в нынешних геополитических условиях очень наивно и вредно. «У нас есть много политиков, которые склонны к авантюризму и фиктивным романтическим идеям, но это нереально ни для албанцев, ни для жителей Косово. Такие идеи дестабилизируют. Нужно сосредоточиться на поиске устойчивых решений, чтобы избавить людей от кризиса и сосредоточить внимание на экономическом развитии и европейской интеграции», – считает Красничи.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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