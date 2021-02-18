«Им это совсем не понравится»: Сербия подготовила ответ на случай нарушения Приштиной своих обязательств

Сербия готова возобновить кампанию по отзыву признаний независимости самопровозглашенной республики Косово, если Приштина не выполнит свои обязательства в рамках Вашингтонского соглашения, подписанного в сентябре прошлого года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Косово намеревается стать членом международной судебной организации, на что является нарушением Вашингтонского соглашения. «Если они этого будут добиваться, значит, они не уважают принципы Вашингтонского соглашения. Если это окажется правдой к концу февраля – началу марта, то это означает, что они больше не соблюдают никакие нормы соглашения. Нет проблем, но мы будем вынуждены отреагировать на это так, как это делает серьезное и ответственное государство. И ответ им совсем не понравится. Я не верю, что они будут довольны новыми отзывами признания (суверенитета – прим.ред.), а я могу им пообещать, что они совершенно точно будут», – подчеркнул президент Сербии.

Белград имеет твердые гарантии от пяти государств, готовых отозвать свои признания суверенитета Косово, если Приштина нарушит пункт Вашингтонского соглашения, согласно которому власти самопровозглашенной республики должны воздерживаться от подачи заявок на членство в международных организациях. Согласно договоренностям, достигнутым в США, Белград, в свою очередь, остановил кампанию по отзыву признаний суверенитета Косово.

На данный момент свои признания независимости самопровозглашенной республики отозвали 18 стран.

Белград, Катарина Лане

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