Косовские сепаратисты снова пытаются ввести в заблуждение международное сообщество

Руководство Коморских островов выступило с официальным опровержением относительно признания независимости самопровозглашенной республики Косово. В Мирони подчеркнули, что заявление бывшего «министра иностранных дел» Косово и возможного кандидата на пост «президента» Беджета Паколли не соответствует действительности, передает «Балканист.ру».

Коморы признали Косово в 2009 году, но в 2018 году пересмотрели это решение. МИД Коморских островов проинформировал своих сербских коллег в Кении, что информация о восстановлении дипломатических отношений с Косово, как и подобные утверждения в СМИ, исходят не из официальных источников.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Коморских островов выражает свое уважение посольству Республики Сербия в Кении и имеет честь сообщить, что опубликованная в СМИ нота о восстановлении дипломатических отношений с Косово исходит не из Палаты Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Коморских островов. К ней следует относиться так, словно её не существует», – говорится в официальном сообщении МИД Коморских островов.

Морони – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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