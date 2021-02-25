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Четверг, 25 февраля 2021, 13:10 мск

Новости Балканы

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Приштина потерпела новое фиаско: Конференция европейских конституционных судов поддержала Сербию

Фото: libertas.mk

Объединение европейских конституционных судов отказалось включить в свою организацию самопровозглашенную республику Косово. Почти половина из 38 членов Конференции поддержали Сербию и высказались против Приштины.

Как пишет «Балканист.ру», попытка косовских властей войти в объединение европейских конституционных судов стала нарушением взятого Приштиной на себя обязательства воздержаться на год от притязаний на членство в международных организациях.

В Сербии ожидали такой демарш от косовских сепаратистов. Белград ранее заявлял, что получит полное право возобновить дипломатическую кампанию по отзыву признания суверенитета Косово, если Приштина не откажется от попыток вступить в международные организации. На данный момент свои решения о независимости самопровозглашенной республики отозвали 18 стран мира.

Конференция европейских конституционных судов, учрежденная в Дубровнике в 1972 году, объединяет представителей 40 европейских конституционных судов или эквивалентных органов, осуществляющих рассмотрение конституционных вопросов. Организация призвана содействовать укреплению независимости конституционных судов как важного элемента демократии и правового государства и уделяет внимание защите прав человека.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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