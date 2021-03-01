В Сербию доставлена новая партия вакцины от коронавируса

В Сербию доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 100 тысяч доз. Груз в аэропорту Никола Тесла накануне вечером встретили президент Сербии Александр Вучич и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Это отличный день для Сербии. До настоящего момента у нас был, в основном, первый компонент. Сейчас для огромного количества граждан настанет время делать вторую прививку. Наши российские друзья выполняют все, о чем мы договаривались, и мы очень благодарны им за это. Это огромная поддержка со стороны России, особую благодарность хотелось бы выразить президенту Путину, так как Россия отнеслась с пониманием к нашим проблемам и нашла способ помочь. Это – результат желания и воли помочь Сербии и нашему народу», – прокомментировал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер обратил внимание, что страна до сих пор не получила ни одной дозы препаратов от коронавируса через каналы международной системы Covax, но смогла обеспечить себя запасами из четырёх видов вакцин самостоятельно. Вучич указал, что Сербии исключительно важно наладить производство препарата на своей территории.

Глава диппредставительства РФ в Белграде со своей стороны заверил, что Россия окажет всестороннюю поддержку Сербии в этом вопросе. «Что касается производства, мы сделаем все возможное, чтобы начать его как можно скорее. Вероятно, уже в июне Сербия сможет разливать, упаковывать «Спутник V», а позже – к концу года, я надеюсь, – она будет выпускать и поставлять вакцину в страны региона, что крайне важно, – заявил Боцан-Харченко. – Мы действительно очень довольны этим днем. Наше сотрудничество в сфере противодействия пандемии коронавируса развивается планомерно, конструктивно. Это очень важно, ведь в Сербии, как и в России, есть поговорка: «Друг познаётся в беде». Это сотрудничество подтверждает, что мы – друзья, у нас братские отношения, и мы всегда готовы помочь друг другу».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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