«Политика запретов и барьеров»: сербских гандболистов не пустили в Косово

Гандболистов сербского клуба «Арилье» не пропустили в самопровозглашенную республику Косово на матч против команды «Трепча» из Северной Митровицы. Спортсмены не смогли въехать через административный переход Яринье.

Сотрудники «полиции» самопровозглашённой республики заявили, что спортивным командам необходимо заранее направлять запросы в «министерство спорта» в Приштине и получать разрешение.

Глава тренерского штаба клуба «Трепча» Бранко Яшич в комментарии для информационного агентства Kosovo Online заявил, что возмущен решением косовской «полиции» отправить спортсменов обратно в Сербию.

«Полицейские» увидели в фургоне спортивный инвентарь, после чего один из них вышел из себя. В какой-то момент он даже начал размахивать наручниками и угрожал вызвать прокурора, чтобы арестовать гандболистов», – рассказал Якшич.

Тренер косовской команды также отметил, что спорт никогда не следует смешивать с политикой. «Это катастрофа – то, что произошло. Мы не вмешиваемся в политику, спорт есть спорт. И это уже не спорт. После этого меня уже ничем не удивишь. Осталось ещё и нам запретить ездить в Сербию», – заключил он.

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии отреагировала на демарш косовских властей заявлением о недопустимости подобных инцидентов. «Речь идёт об антицивилизационом акте, которым вместо ценностей спортивного духа и честной игры, нам со стороны Приштины навязывают политику запретов и барьеров», – подчеркнули Белграде.

Сербская канцелярия также назвала произошедшее «грубым нарушением соглашения о свободе передвижения», и особо подчеркнула, что ни один документ не предусматривает обязанности спортсменов из центральной Сербии отправлять какие-либо уведомления или запрашивать разрешение Приштины на въезд в южную провинцию для занятия спортом.

«Что еще должно произойти, чтобы международное сообщество, которое является гарантом, наконец отреагировало и обеспечило соблюдение достигнутых договоренностей, и наложило санкции на Приштину за односторонние и наносящие вред диалогу шаги?» – говорится в заявлении.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 01.03.21

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