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Понедельник, 1 марта 2021, 17:28 мск

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Сербы Боснии и Герцеговины получили ещё одну партию российской вакцины

Фото: Минздрав России

Сегодня в Баня-Луку в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины – прим.ред.) прибыла партия вакцины «Спутник V». 20 000 доз будут распределены для иммунизации граждан в группе риска.

Ценный груз встретили глава правительства и министр здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской Радован Вишкович и Ален Шеранич.

«Этот контингент будет предназначен для медицинских работников и домов престарелых. Согласно плану вакцинации, благодаря этим вакцинам, мы завершим первый этап иммунизации, и у нас будет достаточно доз, которые мы направим населению старше 65 лет», – пояснил министр здравоохранения и соцзащиты.

Премьер-министр Республики Сербской своей стороны сообщил, что в ближайшие дни ожидается прибытие второго компонента российской вакцины. «Все делается в соответствии с планом вакцинации. Мы выполняем то, что обещали гражданам Республики Сербской», – подчеркнул Вишкович.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 01.03.21

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