Ситуация становится критической: в Сербии эпидемиологи выступили за введение режима ЧС

Ситуация с распространением коронавируса в Сербии становится критической, несмотря на рекордные темпы вакцинации населения. Эпидемиолог, член Кризисного штаба доктор Предраг Кон заявил, что передачу инфекции возможно остановить только введением режима чрезвычайного положения по всей стране и закрытием всех заведений общепита и сферы услуг.

«Медицинская часть Кризисного штаба не может предложить ничего другого. Альтернативы нет. Всю ответственность за происходящее должно взять на себя общество. Медицинская часть Кризисного штаба четко знает, что такая мера повлечёт экономический удар, но она защитит жизни, и мы должны говорить об этом открыто и публично. Контакты должны быть запрещены, иначе система здравоохранения лопнет, как мыльный пузырь», – сказал Кон.

Эпидемиологи обратили внимание на безответственность граждан, устраивающих подпольные вечеринки с участием десятков человек. В частности, на горнолыжном курорте Златибор инспекторы выявили тусовку, во время которой около 200 студентов пренебрегли всеми мерами безопасности. Подобные вечеринки устраивают во всех больших и малых городах и нарушителей не пугают астрономические штрафы за несоблюдение требований минздрава. За четыре дня контроля инспекторы провели 17 000 рейдов и выписали штрафов на сумму более в 100 000 евро.

Эпидемиолог пояснил, что из-за распространения вируса вакцинация граждан находится на грани срыва. «Те же люди, которые были в красной зоне больницы, сейчас работают над вакцинацией. Вы не можете делать и то, и другое. Наши врачи измучены до предела, и мы больше не смеем терпеть. Вирус смертелен, и он вокруг нас», – подчеркнул Кон, указав, что больницы продолжают заполняться новыми зараженными.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 3 469 новых случаев, такие данные регистрировались осенью до начала вакцинации.

Предполагается, что решение о введении режима чрезвычайного положения и комендантском часе может быть принято на следующем заседании Кризисного штаба.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.03.21

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