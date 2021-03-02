Президент Сербии прокомментировал вероятность введения ЧС из-за коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич считает, что ситуация с распространением коронавируса в стране не настолько тяжелая, чтобы вводить режим ЧС, как предлагают члены медицинской части Кризисного штаба по борьбе с эпидемией. «Я не думаю, что мы близки к чрезвычайному положению... Мы все действуем безответственно, но люди устали, люди ищут решение, они хотят работать, они должны работать», – сказал он.

Президент Сербии заверил, что предпринимаются все возможные усилия для профилактики коронавируса и лечения заразившихся. Он сообщил, что уже разговаривал с министром здравоохранения, и обсудит с главой правительства Аной Брнабич и министром финансов выделение средств на строительство еще одной ковид-больницы в районе города Нови-Сада.

При этом, как считает Вучич, ситуация в Сербии лучше, чем в соседних странах. «Мы много тестируем от 15 000 до 20 000 человек в день, поэтому я думаю, что у нас более низкий уровень смертности, чем в других странах региона. Он растет немного медленнее, чем в ноябре и декабре, и это только благодаря вакцинации. Сегодня ревакцинировано 530 тысяч человек, а всего сегодня и завтра будет вакцинировано 1 миллион человек. Я считаю, что с появлением в пятницу 500 000 новых вакцин мы сможем еще уменьшить проблемы, но мы должны быть более дисциплинированными, и врачи и эпидемиологи правы, когда говорят об этом», – сказал президент Сербии.

В то же время Вучич отметил, что, каким бы ни было его мнение, решение о режиме ЧС будет принимать правительство.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.03.21

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