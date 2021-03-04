В заговоре против президента Сербии обнаружен американский след

В деле о заговоре против президента Сербии Александра Вучича министерство внутренних дел вскрыло американский след: один из высокопоставленных функционеров Сербской прогрессивной партии (СПС, возглавляемой главой государства) во время визита в США обсуждал с американцами возможное будущее партии без Вучича во главе, передает «Балканист.ру» со ссылкой на издание «Курир».

«Этот видный и в свое время влиятельный деятель из рядов нашей партии на одной из встреч в США говорил о будущем партии без Александра Вучича. Американцы спросили этого чиновника, как он видит партию без Вучича и как можно было бы трансформировать СПС без нынешнего лидера. Вместо того, чтобы отвергнуть все размышления на эту тему, как поступил бы каждый из нас, он очень живо пустился в разговор», – говорится в публикации со ссылкой на анонимный источник.

Как сообщается, информация дошла до президента Сербии. Вскоре после этого выяснилось, что параллельные государственным структуры в МВД незаконно прослушивали телефоны главы государства, а также следили за Вучичем и членами его семьи. Сейчас по этому поводу проводится расследование.

Комментируя эти события, министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович заявил, что заговорщики недооценили партийный режим. «В СПС есть партийные органы, три наиболее важных – это президиум, главный совет и исполнительный совет. Тот, кто думает, что он сильнее воли народа Сербии и Сербской прогрессивной партии, обречен на поражение. Он попросту обманывается», – подчеркнул он.

Напомним, президент Сербии раскрыл факт незаконного прослушивания своих телефонных разговоров зимой. Он заявил, что у него есть доказательства: записи его собственных разговоров, доставленные высокопоставленными сотрудниками полиции. Позже выяснилось, что существовал целый список номеров для прослушивания разговоров и что, помимо Вучича и его семьи, в нем также фигурировали некоторые партийные лидеры.

Следственная группа МВД опросила около 100 человек. Первое место в перечне фигурантов занимает министерства внутренних дел страны Диана Хркалович, которая отказалась пройти допрос на детекторе лжи о своём участии в свержении главы государства. Отказался это делать также президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза, также подозреваемый в участии в организованной группировке, в планы которой входило покушение на Вучича. Ранее в связи с этим был арестован мафиози Велько Беливук, который под прикрытием объединения футбольных фанатов занимался незаконной торговлей наркотиками, оружием, похищениями и убийствами людей.

Согласно информации из сербских правоохранительных органов, ликвидация президента Сербии планировалась во время торжественного открытия памятника Стефану Немане в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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