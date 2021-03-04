ЕС заверяет, что в Приштине осознали необходимость переговоров с Белградом

Власти самопровозглашенной республики Косово осознали необходимость переговоров с Сербией относительно решения косовской проблемы. Об этом заявил специальный представитель Евросоюза Мирослав Лайчак, который после поездки в Приштину прибыл в Белград на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сербский лидер обратил внимание еврочиновника, что Белград «добросовестно участвует в переговорах, но желает, чтобы у всех сторон было понимание и ее национальных интересов, а не только интересов косовских албанцев». «В соответствии с этим мы считаем, что компромиссное соглашение должно содержать в себе равные возможности для обеих сторон, а не только для одной. Наша обязанность – быть ответственными и преданными, потому что продвижения в европейской интеграции не произойдёт, если мы не добьемся серьезного прогресса в переговорах с Приштиной», – сказал Вучич, подчеркнув необходимость исполнения ранее достигнутых договорённостей, а именно формирования Содружества сербских муниципалитетов со стороны Приштины.

Эту позицию разделяет спецпредставитель ЕС, который ранее указал Приштине, что Евросоюз ожидает выполнения обязательств. По его словам, в Приштине осознали необходимость переговоров с Белградом.

Отвечая на вопросы журналистов, президент Сербии отметил, что Белград всегда цивилизованно реагирует на нападения и оскорбления со стороны Приштины. «Сербию невозможно заставить признать Косово. Если они так думают, то ошибаются. Этого не произойдёт», – констатировал Вучич.

По его словам, косовские албанцы заблуждаются относительно США, которые, по мнению Приштины, могут обеспечить быстрое решение косовского вопроса. «Они создали этого «ребёнка», они его нянчат, как младенца, хотя он уже подросток (самопровозглашенная республика Косово в этом году отметила 13 лет «независимости» от Сербии – прим.ред.) А нам становится все тяжелее. Вот почему важно придерживаться диалога. Вы видите, что под американским давлением они постоянно твердят фразу «взаимное признание». Они повторяют это, как попугаи. Господин Лайчак является свидетелем того, что я прервал албанских переговорщиков в Брюсселе, мы тогда едва избежали инцидента. А потом я получаю поздравление от американского президента, в котором говорится то же самое. Я не вижу с албанской стороны готовности к соглашению. Однако неплохо уже то, что они готовы к переговорам», – заявил Вучич, отметив усилия Лайчака в этом направлении.

Президент Сербии обратил внимание представителя ЕС на неприемлемую формулировку в диалоге – переговоры ведут не Сербия и Косово, а Белград и Приштина.

Белград, Катарина Лане

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