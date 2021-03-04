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Четверг, 4 марта 2021, 18:50 мск

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Лидер косовских сепаратистов подтвердил курс на объединение края с Албанией

Альбин Курти. Фото: Reuters

Главный претендент на пост «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти подтвердил планы организовать референдум об объединения края с Албанией. Об этом политик заявил в ходе визита в Тирану, где провел переговоры с руководством Албании.

«У нас есть препятствие в виде Конституции, но мы можем применить политическую волю и принять закон о референдуме, чтобы Косово и Албания могли объединиться в единое государство», – сказал Курти, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Примечательно, что представители движения «Самоопределение», которое возглавляет Курти, намерены принять участие в парламентских выборах в Албании.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 04.03.21

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