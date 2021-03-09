Как это было: 30 лет первому масштабному протесту против режима Милошевича

9 марта 1991 года в Белграде демонстрация граждан, требовавших отставки директора РТС Душана Митевича из-за необъективного информирования общественности, переросла в масштабную акцию протеста против режима Слободана Милошевича.

Социалистическая партия Сербии (СПС) во главе с Милошевичем прочно удерживала власть и контролировала в те годы государственную телерадиокомпанию РТС и другие средства массовой информации. Оппозиция была представлена Сербским движением обновления (СПО), имеющим 19 мест в парламенте, и Демократической партией (ДС) с семью депутатами Скупщины.

Демонстрациям предшествовала ожесточенная борьба СПО против режима Милошевича. На выборах 9 декабря 1990 года правящая партия СПС одержала убедительную победу. В то время как лидер СПО Вук Драшкович набрал более 800 000 голосов в президентской гонке и, таким образом, стал главным оппонентом избранного президентом Милошевича.

Движение СПО выпускало свою партийную газету «Сербское слово» (Српска реч). Однако оппозиционерам этого было недостаточно, чтобы информировать о своей позиции в условиях тотального контроля СМИ. «Мы должны освободить ТВ Бастилию… Никакая сила не посмеет нас напугать или остановить… Смело и храбро в полдень 9 марта у князя Михаила», – заявил Драшкович в своем обращении к гражданам.

Акция протеста должна была пройти на площади Республики в Белграде. Инциденты начали происходить в различных частях города еще до запланированного выступления. Милиция жесткими мерами пыталась остановить массы людей, идущих к площади. Для подавления использовались слезоточивый газ, водометы и бронетранспортеры.

Несмотря на все усилия правоохранительных органов, площадь была в итоге заполнена демонстрантами из разных районов Сербии. Собравшихся было около 100 000 человек.

Драшкович обратился к участникам протеста с балкона Национального театра. Милиция начала разгон демонстрантов водометами. В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели камни. Протест перекинулся на соседние улицы, и большая часть центра Белграда выглядела как зона боевых действий.

Около 15:30 погиб милиционер Неделько Косович, упав с высоты пяти метров. После этого группа сотрудников правоохранительных органов открыла огонь на поражение на углу улиц Адмирала Гепрата и Князя Милоша. В результате стрельбы ранения получили пять человек, один из которых – 17-летний Бранивое Милинович был ранен смертельно.

Во второй половине дня Драшкович вместе с большой группой демонстрантов безуспешно пытался прорваться на сессию парламента Югославии. Около 20:00 политик был арестован. При этом одним из милиционеров, участвовавших в задержании оппозиционеров, был Насер Орич – будущий полевой командир боснийских мусульман, который через пару лет будет воевать против югославской армии.

По приказу президента Милошевича на улицы вывели танки. Демонстрации длились несколько дней. К акциям протеста присоединились студенты. Протестные выступления закончились, когда Драшкович и другие задержанные участники акций были освобождены, а директор РТС подал в отставку.

Белград, Катарина Лане

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