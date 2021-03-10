Подельники косовских «мясников» пытаются выдать ужасные преступления за клевету

Владелец скандального так называемого «Жёлтого дома», где во время косовской войны 1990-х вырезали внутренние органы у пленных сербов, Мерсин Катучи готовит иск в суд против бывшего депутата ПАСЕ Дика Марти и экс-прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлу дель Понте. Косовский албанец считает, что с ним и его подельниками поступили незаконно, передает «Балканист.ру».

По словам Катучи, отчёт Марти, в котором албанские власти Косово обвинялись в незаконной торговле человеческими органами, «основан на лжи, ввёл в заблуждение Совет Европы и повлек за собой формирование МТБЮ». «Мимо моего дома ни разу не прошел ни один солдат Армии освобождения Косово и ни один косовский албанец. Я готов отстаивать свою честь в Гааге», – заявил Катучи.

Адвокат Горан Петрониевич, который защищал в Гаагском суде интересы первого президента Республики Сербской Радована Караджича, подчеркнул, что Катучи и его юрист прекрасно понимают, что их заявление – фарс. Таким образом косовары лишь пытаются дискредитировать работу Гаагского Специального суда, который расследует преступления боевиков Армии освобождения Косово.

«Я знаю этого адвоката, который представляет интересы хозяина Жёлтого дома. Он прекрасно понимает, что заявление в суд – абсолютная глупость, которая вообще не имеет отношения к здравомыслию. Их тактика «нападение – лучшая защита», хотя это бессмысленно. Они знают, что эти преступления совершались и тому есть доказательства, – несмотря на то, что часть их была уничтожена в Гааге и что в свое время никто не заставил албанцев провести эксгумацию тел жертв, чтобы установить факт извлечения органов», – пояснил Петрониевич в комментарии «Балканисту».

«Эти люди привыкли к тому, что весь мир смотрит на их безнаказанность сквозь пальцы и априори принимает их ложь за истину. В этом заключается причина подобных действий. Но Дик Марти – один из выдающихся специалистов, и его доклад был сделан блестяще. Он не скрыл ничего из того, что там происходило. Для косовских албанцев этот доклад – большая проблема, которую они пытаются решить вот такими бессмысленными и глупыми действиями», – констатировал юрист.

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