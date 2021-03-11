Риск косовского обострения: сербская оппозиция делает угрозу из Вучича, чтобы выторговать себе политические очки

При администрации нового президента США Джо Байдена возможно усиление конфронтации между Сербией и косовскими сепаратистами. Такое мнение высказал российский эксперт по политическим вопросам Балкан Никита Козлов. По его оценке, этой ситуацией может воспользоваться сербская оппозиция, чтобы сделать из президента страны Александра Вучича «угрозу» и получить политические очки.

Политолог отметил, что Сербия может с полным правом рассчитывать на поддержку России в решении косовского вопроса, но официальный Белград ожидают явно непростые времена в поиске компромиссного решения косовской проблемы.

«Стороны после 2014 года (договора о создании сообщества сербских муниципалитетов) рассматривали такой вариант, как демаркация границ с обменом территориями. На сегодняшний день он вряд ли реализуем, так как Евросоюз выступил против подобного варианта. Наиболее перспективной была бы экономическая интеграция, о которой много говорилось в диалоге при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа, однако такой расклад все равно бы не решил проблемы этно-конфессионального размежевания. При администрации нового главы Белого дома Джо Байдена не исключаю усиление конфронтации между Сербией и Косово», – пояснил Козлов.

С другой стороны, как считает политолог, Резолюция Совбеза ООН 1244 на сегодняшний день скорее сдерживает Сербию в диалоге с приштинскими властями, нежели дает простор для геополитического маневра. «Это ограничивающий фактор, поскольку президент Сербии Александр Вучич заинтересован в интеграции с ЕС, для чего придётся подписывать какой-либо обязывающий обе стороны договор, что будет де-факто не согласовываться с Резолюцией 1244», – уточнил он.

При этом эксперт обратил внимание, что президент Сербии Александр Вучич крайне взвешенно подходит к поиску компромиссного решения косовского вопроса. Для признания Косово в том или ином виде, частично или полностью, нужно изменение Конституции Сербии и проведение референдума, результаты которого известны – большинство населения будет против. Козлов полагает, что Вучич не станет устраивать референдум, чтобы доказать ЕС и США, что в стране демократия и признание самопровозглашенной республики невозможно.

«Александр Вучич не станет устраивать референдум на тему Косово и поправок в Конституцию. Ожидать референдума, даже показательного для ЕС и США, точно не стоит. Это может спровоцировать рост националистических настроений и новые митинги», – сказал он.

Политолог также отметил, что косовская тема является болезненной не только для руководства и народа Сербии, но и для оппозиции, которая по факту использует эту проблему в своих политических целях. «В информационный век политический дискурс оказывается сильным инструментом. Он позволяет, не делая реальных дел, серьёзно будоражить общественное сознание. Оппозиция знает, что народ будет против признания Косово в любом смысле, поэтому спекулирует на теме, делая из президента Вучича угрозу для сербской идентичности, частью которой бесспорно является Косово и Метохия. Оппозиция торгует такой угрозой, пытаясь заработать на этом голоса. Александру Вучичу и его соратникам в Сербской прогрессивной партии нужно оставаться последовательными в косовском вопросе, чтобы выбранный оппозицией дискурс не дал никаких результатов», – заключил Козлов.

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