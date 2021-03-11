Косовская проблема: США и их союзники «только подливают масла в уже существующий пожар»

Для косовской проблемы нет решения, пока Запад не изменит подход к Косово, или пока не пройдет больше времени, в течение которого международное положение США еще больше ослабнет. Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказал сербский политолог Драгомир Анджелькович. По его оценке, сейчас Вашингтон и его союзники «только подливают масла в уже существующий пожар».

«На данный момент я не вижу возможности решения косовской проблемы. Запад не проявляет готовности обуздать экстремистское поведение и амбиции косовских албанцев. Понятно, что они – примитивные лакеи тех, кто осуществил агрессию на Сербию в 1999 году. Если бы эти акторы хотели, чтобы соглашение по Косово было достигнуто, они бы нашли управу на косовоалбанских политиков и дали им указание начать серьезные переговоры. Однако, когда мы наблюдаем вопиющее поведение последних, становится ясно, что они получили «зеленый свет» от тех, кто думает, что единственным выходом для Белграда является капитуляция и признание ложной независимости Косово. После этого Сербия окажется расколотой, деморализованной и готовой пойти на любые другие уступки, а до вступления в НАТО останется один шаг. Но этого не произойдет, потому что мы не откажемся от Косово», – подчеркнул Анджелькович.

По его оценке, Резолюция 1244 Совбеза ООН имеет ключевое значение, когда речь идет о защите позиции Сербии в отношении Косово. «Приняв эту резолюцию, те, кто хочет лишить нас хотя бы части территории, раз нельзя оккупировать всю страну, подтвердили, что Косово было и остается частью Сербии. Позже они попытались пересмотреть свое решение, признав акт сепаратизма Приштины, – и это несмотря на резолюцию, которую сами ранее поддержали. Они одобрили этот акт, пусть и закулисно, ведь албанцы не осмелились бы объявить демарш без отмашки своих западных патронов. Так что пока Резолюция 1244 в силе, все попытки узаконить ложную государственность Косово остаются тщетными», – отметил он.

В то же время политолог обратил внимание, в этой ситуации не случайно Приштина и Запад пытаются добиться отмены документа. «Благодаря поддержке России такой сценарий нереален, пока Белград сам не согласится на нечто подобное. Но если бы кто-нибудь так поступил, это было бы государственной изменой», – уточнил он.

Комментируя идею референдума в Сербии о Косово, эксперт подчеркнул, что Косово является частью Сербии, и по этому поводу не может быть никакого референдума. «Изменить его статус не решились бы сами граждане, и правительство не имеет права поднимать вопрос о проведении такого референдума. Это не должно становиться темой референдума, и я верю, что такую позицию занимает и государственное руководство Сербии», – сказал Анджелькович.

Оценивая дальнейшие перспективы, политолог выразил надежду, что в будущем Сербия вместе со значительной частью Косово и Метохии (если не со всей его территорией), будет строить свое будущее в союзе с Республикой Сербской и Черногорией.

«Вероятно, пока это невозможно, но мы должны последовательно отстаивать эту идею. Рано или поздно геополитическая конъюнктура сложится так, что позволит более-менее удовлетворить сербские интересы. Важно помнить о том, что принадлежит нам, и не отрекаться от этого», – пояснил эксперт.

«Сотрудничество станет реальным, когда «мировой океан» успокоится, а такого пока не предвидится. Буря в отношениях мировых держав ведет к сохранению антагонизмов на региональном уровне. Ровные отношения между крупными геополитическими игроками, наоборот, могут стать фактором примирения Балкан. Великие державы могут сыграть здесь свою положительную роль, но на данный момент – из-за колониальных устремлений Вашингтона и его союзников – они только подливают масла в уже существующий пожар и тем самым разжигают его вместо того, чтобы способствовать тушению», – заключил Анджелькович.

Белград, служба информация РИА «Новый День»

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