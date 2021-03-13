СМИ назвали дату открытия посольства Приштины в Иерусалиме

Самопровозглашенная республика Косово откроет «посольство» в Иерусалиме в понедельник, 15 марта. Как предполагается, на церемонии будут присутствовать высокопоставленные дипломаты из Косово и Израиля, передает «Балканист.ру» со ссылкой на израильские СМИ.

Косово таким образом станет третьей страной, открывшей посольство в Иерусалиме. Пока диппредставительства в этом городе открыли только США и Гватемала. Самопровозглашенная республика Косово и Израиль установили дипломатические отношения 1 февраля в ходе онлайн-церемонии. Обещание Приштины открыть «посольство» в Иерусалиме вызвало резкую критику в Турции и Евросоюзе, который указал на явное нарушение международного права. Напомним, что подавляющее большинство стран-членов ООН не признают Иерусалим столицей Израиля.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 12.03.21

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