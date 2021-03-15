«Опасно и безрассудно»: арабский мир возмущен открытием посольства Приштины в Иерусалиме

Исламский мир не оставит без ответа открытие в Иерусалиме посольства самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил председатель сообщества палестинского народа в Сербии Сами Хиййо в комментарии порталу «Балканист.ру». По его оценке, действия Приштины нарушают нормы международного права.

«478 резолюция Совета Безопасности ООН гласит, что Иерусалим является оккупированной территорией, и на этом основании международное право запрещает открытие посольств в этом городе. Следовательно, разочаровывающее решение Косово представляет собой серьезное нарушение международного права. Иерусалим не является и никогда не будет столицей Израиля, и никто не имеет права признавать это. Шаг Косово является опасным и безрассудным, это посягательство на права палестинского народа на независимое, суверенное и географически неделимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, в границах, определённых в 1967 году», – подчеркнул он.

Хиййо считает, что подобные действия вынудят исламский мир, ранее приветствовавший одностороннее провозглашение независимости Косово, пересмотреть свою политику в отношении косовоалбанских властей и пресечь их намерения интегрироваться в международное сообщество.

«Акт Приштины противоречит решению Исламской конференции по этому вопросу и вынудит многие влиятельные исламские государства во главе с Турцией, а также арабские государства, признавшие суверенитет Косово, пересмотреть свои отношения с Приштиной. Косово также ставит под сомнение дальнейшие отношения с ЕС, который ранее осудил их намерение открыть посольство в оккупированном Иерусалиме, так как это противоречит политике Брюсселя. Мы призываем международное сообщество уважать принятые резолюции и быть последовательными. Уступка в проблематике Иерусалима – недопустимый и опасный акт как для региона, так и для общего миропорядка», – заявил лидер палестинского народа Сербии.

Ранее Турция, которая в 2008 году одной из первых признала независимость Косово, осудила открытие диппредставительства Косово в Иерусалиме, заявив, что решение Приштины положило конец надеждам на мир в ближневосточном регионе. Анкара призвала косовоалбанские власти руководствоваться здравым смыслом и отказаться от этого «безответственного и незаконного» шага.

Иерусалим долгие годы находится в центре многолетнего ближневосточного конфликта. Палестинцы настаивают, чтобы Восточный Иерусалим, незаконно оккупированный Израилем в 1967 году, стал столицей палестинского государства. Израиль пытается убедить международное сообщество переместить свои посольства из Тель-Авива в Священный город. До сих пор так поступили только США, Гватемала, и сейчас непризнанное Косово, с которым Израиль подписал соглашение об установлении дипотношений 1 февраля.

Государства-члены Европейского союза отказались открывать свои посольства в Иерусалиме до окончательного соглашения между израильтянами и палестинцами о статусе города. Среди стран ЕС только Венгрия имеет дипломатический офис в Иерусалиме.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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