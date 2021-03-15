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Понедельник, 15 марта 2021, 15:35 мск

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Подготовка новых погромов? В Косово ограбили еще два православных храма

В минувшее воскресенье на территории самопровозглашенного Косово были ограблены два православных храма. Как сообщила Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, ЧП произошло в муниципалитете Штрпце: неизвестные украли пожертвования из церкви Сорока святых севастийских мучеников, а в храме Святого Димитрия выломали дверь.

«Это уже четвертый инцидент с начала года, когда православные объекты Косово и Метохии становятся целью вандалов. Напомним, две церкви в Клокоте и Партеше были взломаны и разграблены в поминальный Родительский день», – говорится в сообщении, которое цитирует «Балканист.ру».

В Канцелярии пояснили, что особое беспокойство вызывает рост числа нападений на церкви накануне годовщины погромов в Косово 17 марта 2004 года: тогда было разрушено 36 православных церквей и монастырей. «Мы требуем, чтобы в предстоящий период особое внимание было уделено защите собственности православных церквей в Косово и Метохии. Нападение на православные объекты – это продолжение угроз религиозным свободам и собственности, принадлежащей Сербской православной церкви в Косово и Метохии», – заявили в ведомстве, призвав международное сообщество к незамедлительной реакции.

Беспорядки в Косово, вспыхнувшие 17 марта 2004 года, расцениваются сербским руководством как этнические чистки. Во время столкновений было убито 16 гражданских лиц, 4 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища. Косовские албанцы уничтожили 800 домов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.03.21

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