Итальянские СМИ назвали Сербию «вакцинным раем»

Итальянские СМИ высоко оценили достижения Сербии по вакцинации населения от коронавируса. «Президент Сербии Александр Вучич показал себя амбициозным политиком с широкими взглядами и пониманием долгосрочной перспективы», «Добро пожаловать в Сербию – вакцинный рай!», «Сербия – единственная страна, где можно выбрать вакцину», говорится в публикациях, которые цитирует «Балканист.ру».

По мнению итальянских журналистов, «сербскую модель» следовало бы перенять остальным странам, поскольку Белград реализовал то, что немыслимо в Европе, предоставив гражданам возможность выбора вакцины.

Как отмечается, на данный момент по всей стране работает 200 пунктов вакцинации, где можно привиться на выбор такими препаратами, как «Спутник V», Pfizer-BioNTech, AstraZeneca или Sinopharm.

В Италии потрясены, что Сербия договорилась с Китаем не только о поставке 8 млн доз Sinopharm, но и о его производстве на своей территории. К этому моменту Пекин уже отправил Сербии 1,5 млн доз препарата. Российский «Спутник V» также будет производиться в Сербии, и это – результат дружеских отношений президентов Александра Вучича и Владимира Путина, отмечают СМИ.

Итальянцев также поразило то обстоятельство, что Сербия протянула руку помощи странам бывшей Югославии. Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория получили из Белграда партии вакцин, что укрепило братство и солидарность между этими странами, пишет Corriere della Sera.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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