Сербия и Республика Сербская решили унифицировать школьное образование

В новом учебном году средние школы Сербии и Республики Сербской перейдут на единую образовательную программу. Общий учебный план будет распространяться на так называемую «национальную группу предметов»: историю, географию, сербский язык, музыку, рисование и природоведение.

«Наша цель – ввести единый подход к обучению школьников по обе стороны Дрины тому, что происходило с сербским народом на протяжении истории. Дети познакомятся с событиями времен сербских восстаний против османов, Второй мировой войны, с историей концлагеря Ясеновац и гражданской войны в Боснии и Герцеговине, о которой должны знать школьники Сербии. Расскажем им о том, как создавалась Республика Сербская и что такое Дейтонское соглашение», – пояснил директор Республиканского педагогического совета Сербии Предраг Дамьянович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы уже изучаем с детьми Республики Сербской тему бомбардировок Сербии НАТО. Если мы сейчас не начнём объяснять школьникам, что происходило тогда с сербским народом, потом будет поздно», – подчеркнул он.

Дамьянович уточнил, что методические материалы для учителей Сербии, по которым они будут учить детей, как развивались события в Республике Сербской, уже готовы. В ближайшее время в печать отдадут учебники для школьников Республики Сербской.

Напомним, 15 сентября Сербия и Республика Сербская в 2020 году начали отмечать общий праздник – День сербского единства, свободы и национального флага.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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