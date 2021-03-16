Сербские врачи предлагают отправлять любителей вечеринок на исправительные работы в ковид-госпитали

Медицинская часть Кризисного штаба Сербии по борьбе с распространением коронавируса настаивает на продлении ограничительных мер хотя бы на две недели или введении комендантского часа в стране. Врачи обращают внимание на массовую недисциплинированность граждан и предлагают отправлять нарушителей на исправительные работы в ковид-госпитали.

Эпидемиологи считают, что всплеск заболеваемости covid-19 произошел из-за безответственности граждан, которые в отсутствие возможности посещать ночные клубы, кафе и рестораны, не работающие после 20:00 часов, устраивают подпольные массовые вечеринки с живой музыкой.

Сербские СМИ каждый день сообщают о подобных инцидентах по всей стране, когда инспекция в ходе проверок обнаруживает подпольные вечеринки, в том числе с участием звёзд эстрады. Самым крупным «уловом» коммунальной полиции стала тусовка в одном из белградских клубов, где инспекторы застали одновременно 700 человек. Вместе с тем в столице Сербии без разрешения Кризисного штаба прошел концерт группы «Црвена ябука», собравшей полный зал.

Комментируя эту ситуацию, эпидемиолог Кризисного штаба Предраг Кон выступил за ужесточение наказания для нарушителей антиковидных мер. «Мы предлагаем тестировать всех, кто будет уличен в участии в подпольных тусовках. Позитивных ждёт наказание. Рассматриваем то, каким образом его реализовать. Одно из предложений – общественно-полезные работы. В ковид-госпиталях очень тяжело носить канистры с кислородом. Мы имеем дело, в основном, с нарушителями молодого возраста, которым не понадобится медицинских знаний, чтобы исполнять ту или иную работу в больнице», – подчеркнул Кон.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в Сербии вновь ужесточены противоэпидемиологические меры. На этой неделе, включая выходные дни, по всей стране не будут работать объекты общепита, парикмахерские, салоны красоты, магазины одежды, букмекерские конторы, детские игровые залы и фитнес-клубы.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 4 634 новых случая коронавируса, 28 человек умерли от последствий заражения инфекцией.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.03.21

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