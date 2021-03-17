Лидер сербской оппозиции попался на лжи: журналисты нашли его зарубежные счета

Лидер сербской оппозиции, бывший мэр Белграда Драган Джилас уличен во лжи: журналисты издания «Вечерние новости» обнаружили его банковские счета на Маврикии и в Швейцарии, хотя сам политик это отрицал. Об этом сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали.

«Я ознакомился с этим, и абсолютно потрясен структурой собственности: речь идёт об экзотических островах, а также иностранных банках и счетах», – сказал Мали, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В частности, на имя Джиласа была зарегистрирована компания Ascaniuc LTD. Экс-мэр также был авторизованным владельцем двух счетов в Deutsche Bank на Маврикии, на одном из которых у него 5,73 млн евро. Министр также сообщил, что, согласно полученной информации, у Джиласа еще есть компания Multikom open AG в Швейцарии со счетом, на котором 620 147 евро: средствами пользуется сам оппозиционер и его родной брат Гойко Джилас.

Министр финансов обратил внимание, что ранее Джилас утверждал об отсутствии у него заграничных счетов, и подчеркнул, что теперь с этой ситуацией будут разбираться компетентные органы – прокуратура, налоговая инспекция и Управление по предотвращению отмывания денег.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.03.21

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