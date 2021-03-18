«Главная цель – разбогатеть»: премьер-министр Сербии обвинила бывшего мэра Белграда в коррупции

Глава правительства Сербии Ана Брнабич обрушилась с жесткой критикой в адрес главы «Партии свободы и справедливости» Драгана Джиласа в связи с полученной информацией о его зарубежных счетах на 6,3 млн евро на Маврикии и в Швейцарии. Премьер-министр обвинила лидера оппозиции, занимавшего ранее пост мэра Белграда, во лжи и коррупционных преступлениях.

Брнабич обратила внимание, что Джилас солгал гражданам, когда сказал, что у него нет счетов за границей, и отметила, что хотела бы знать, как он теперь будет оправдываться перед народом. «Вы думаете, таким людям сложно кого-то убить, соврать о чьем-то ребенке, чтобы он оказался под лупой мафии? Это – преступники, мафия, я не знаю, как иначе называть их», – сказала она.

Премьер-министр Сербии также отметила, что Джилас находился во власти в течение восьми лет, выполняя ответственные государственные функции – был мэром Белграда. При этом Брнабич подчеркнула, что он появился в политике как небогатый человек, а оставил свою должность, обладая счетами на Маврикии, распорядившись деньгами граждан из городского бюджета и заключив выгодные контракты с собственными компаниями.

«Мы, граждане Сербии, стали беднее из-за того, что он увеличил свое состояние в тысячу раз за восемь лет на госслужбе и превратился в человека, у которого есть компании повсюду в мире, счета во многих странах, позволяющие ему заниматься политикой, хотя он утверждает, что ничего у него нет», – заявила она.

Глава правительства Сербии также указала, что эти бюджетные деньги могли быть использованы для строительства магистрали «Коридор 10», «которая не была закончена за все те годы, пока Джилас был у власти», или для шоссе Чачак – Пожега, «из-за отсутствия которого люди гибли на Ибарской магистрали». «Ему это было неважно. Главная цель была разбогатеть. И сегодня он тратит эти деньги, чтобы вернуть себе власть и нажиться ещё больше», – заключила Брнабич.

Белград, Катарина Лане

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