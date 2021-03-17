«Преступление без наказания»: почему никто не ответил за этническую чистку сербов Косово и Метохии

Сегодня в Сербии вспоминают жертв «мартовского погрома» 17 марта 2004 года, когда 60 тысяч вооруженных албанцев устроили масштабное нападение на сербское население Косово. В результате этнический чистки из края было изгнано более 4 000 сербов, десять убиты, уничтожено более тысячи домов и сотня церковных объектов, в том числе 18 памятников архитектурного наследия.

Акция устрашения началась после массированной кампании в албанских СМИ, когда сербских жителей села Чабар обвинили в смерти албанского ребёнка, утонувшего в реке якобы из-за преследования. Впоследствии эта информация была признана ложной, что подтвердили сотрудники миротворческого контингента UNMIK. Тем не менее, за погромы никто из нападавших не понёс наказания.

UNMIK и KFOR располагали 50 000 солдатами, но действовали с огромным опозданием, что впоследствии объяснили неподготовленностью к массовой агрессии албанцев над сербами. Более того, миротворцы советовали сербам бежать из Косово и Метохии.

Комментируя события 2004 года, сербский политолог Драгомир Анджелькович в комментарии Kosovo online пояснил, что Запад, «контролирующий косовские власти, ничего не сделал, чтобы преодолеть последствия погрома».

«Они желали уничтожить большую часть косовских сербов, и им это удалось. Никто не ответил за преступления, изгнанники не желают возвращаться на оставленные пепелища в Косово и Метохии. Я полагаю, что в косовском обществе не существует понимания того, что 17 марта 2004 года произошла трагедия. Тех, кто издевался над сербами, там считают героями», – пояснил эксперт.

Предполагается, что сегодня президент Сербии Александр Вучич примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом памяти жертв погрома.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.03.21

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