«Сегодня подобное не останется без ответа»: президент Сербии сделал заявление о косовских погромах 2004 года

Сербия больше не является страной проигравших – события, подобные этнической чистке 17-летней давности в Косово и Метохии, сегодня не остались бы без ответа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Белграде на мемориальном мероприятии, посвященном погромам 17 марта 2004 года, когда албанцы изгнали с территории края более 4 тысяч сербов.

Вучич обратил внимание, что в 2004 году у Сербии не было ни сил, ни мудрости предотвратить эту трагедию и адекватно отреагировать на нее. «Мы запомнили каждый случай, когда терпели поражение. Каждый раз, когда мы молчали о наших собственных жертвах, стал для нас уроком. Сегодня Сербия больше не является страной проигравших. Она никому не угрожает, но все помнит. Она готова к переговорам, а не к унижениям. Сегодня подобное не останется без ответа», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Лидер страны также заверил, что Сербия будет защищать право на жизнь сербского народа в Косово и Метохии. «Право на жизнь – одно из основных прав человека, и мы всегда будем его защищать! Мы обязаны быть победителями, – но без крови и войн <…> Победители прощают и идут дальше, а проигравшие оказываются в замкнутом круге. Мы хотим будущего, в котором мы будем помнить обо всем, но не станем возвращаться назад, в прошлое. Да здравствует Сербия!» – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.03.21

В Хорватии растет заболеваемость коронавирусом. / «Преступление без наказания»: почему никто не ответил за этническую чистку сербов Косово и Метохии. / Лидер сербской оппозиции попался на лжи: журналисты нашли его зарубежные счета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»