«С Вучичем так не разговаривают»: в Сербии ответили на истерику приштинских политиков

В Приштине произошла истерика после публикации фотографии с изображением Косово в цветах национального сербского флага, которую сделал президент Сербии Александр Вучич в 17-ю годовщину этнической чистки края. Экс-глава делегации Приштины на переговорах с Белградом Эдита Tахири даже пригрозила Сербии новыми бомбардировками.

«Bучичевская Сербия устроила новые провокации против Косово, продемонстрировав свое гегемонистское отношение. Однажды во время диалога в Брюсселе, когда он аналогичным образом нас провоцировал, я ответила: «Похоже, не хватает натовских бомбардировок». Я говорю ему это еще раз», – заявила Тахири.

Бывший посол самопровозглашенной Республики Косово в США Влера Читаку со своей стороны оценила публикацию такой карты как агрессию и призвала осудить Вучича.

Лидер Демократической партии Косово Энвер Ходжай, в свою очередь, заявил, что Сербия находится под «автократическим правительством Вучича в гипнотическом состоянии», в котором поощряются пропаганда и ненависть к соседям.

Комментируя провокационные заявления косовских политиков, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович обратил внимание, что такая агрессия со стороны косовских политиков – все, что может Приштина предложить в ответ на политику мира и компромисса, которую ведёт Сербия под руководством Александра Вучича.

«Президент Вучич дал четкое и единственно верное послание того, что Косово и Метохия – неотъемлемая часть нашего государства, и назвал 17 марта его настоящим именем – погромом. Это реальность, которую политики в Приштине очень хорошо знают, и правда, о которой мы не будем умалчивать. Однако их нервозность очевидна, потому что проект так называемой независимости и насильственного отделения не признается сегодня более, чем половиной членов Организации объединенных наций – более, чем половиной человечества, и не всеми членами Европейского Союза», – подчеркнул Петкович.

По его словам, иной реакции от Приштины ожидать не стоило – «там понимают, что не добьются признания независимости «ни мытьем ни катаньем».

«Я понимаю, что это беспокоит нежные уши политиков из Приштины, но чем раньше вы поймете, что с Вучичем так не разговаривают, тем легче вам будет. Сербия привержена диалогу и мирному разрешению всех открытых споров, и риторика ненависти этому не способствует, – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии, указав, что Белград ведет политику диалога, но всегда будет отстаивать свои национальные интересы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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